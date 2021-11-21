大陸《人民政協報》近日刊登報導稱，國台辦副主任劉軍川在一場研討會上表示兩岸統一後台灣財政收入可以全數用於改善民生，光是省下的高額國防費用與外交支出就高達台幣6000億元，台灣2300萬民眾，每人每年收入可提高2萬多元台幣。

大陸全國政治協商會議官方出版的《人民政協報》周末在「兩岸經合週刊」欄目刊出題為「為什麼說台灣的前途在於統一？」文章，該文評論大陸國台辦副主任劉軍川所稱「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」時表示，如果未來兩岸統一，台灣普通民眾恐怕最有感的好處，也最直接的好處，是每年台灣省下的高額軍費和金援外交開支。

大陸《人民政協報》周末在「兩岸經合週刊」刊文表示，兩岸統一後台灣普通民眾最有感的好處，也最直接的好處，是每年台灣省下的高額軍費和金援外交開支。（圖／人民政協報截圖）

文章說，民進黨政府上台6年期間讓台灣債台高築，人均背負台幣8.7萬元債務。其中僅對美軍購就高達台幣5128億元，相當於2300萬台灣人每人掏出2.2萬台幣，「與其說是買武器，其實就是交保護費！」

另外台灣外交部預算中各項公務與交流支出，加上國際親善活動與友邦合作專案，總計花了1746億元台幣，等於每年外交上有高達500~600億元台幣的支出，當中還不包括特別機密預算。

文章說，兩岸統一後，台灣將設立特別行政區實行「一國兩制」，對台灣實行有別於港澳地區「一國兩制」的「台灣方案」，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣民眾的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。而這一切的前提是和平統一。