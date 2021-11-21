最後身影曝光！超商店員勸客戴口罩慘遭刺死 行凶紙雕家辯：全都忘了

桃園龜山一名41歲蔣姓男子，21日凌晨到超商，因不滿被店員勸導戴口罩，竟持刀刺死店員，隨後蔣男被起底是知名紙藝師，3年前曾和藝人炎亞綸合作，替對方在EP封面打造羊頭面具，在紙雕藝術界中小有名氣。

炎亞綸2018年推出EP〈親愛的怪物〉，靈感來自他這2年對網路世界的觀察，歌詞描述人常因環境而忘記初衷，最後就像生活在模型工廠的複製羊一樣，失去獨立思考能力，因此盼望藉由新歌鼓勵大家勇敢活出自我。EP專輯封面上，炎亞綸戴上一個羊頭面具，就是想警惕自己別迷失自我，十分符合歌曲想傳達的主題，而那羊頭面具正是出自蔣姓紙藝師之手。

41歲蔣姓兇嫌是位知名3D紙藝師，不但曾出書，也多次接受後媒體訪問，作品多是動物，可將平凡紙張變身超萌立體柯基、可愛貓咪，曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路。事發後，蔣姓兇嫌已將臉書帳號關閉，Instagram帳號也轉為非公開狀態。

有網友也挖出蔣姓兇嫌過去上節目片段，曾透露自己當過遺體俢復師，可其犯案工具疑似是過去擔任遺體修復師時使用的特殊刀械，如今卻成殺人凶器，格外諷刺。