陳意涵本月13日順利生下二女兒，成功湊成1個「好」字，晉身2寶爸的導演老公許富翔21日出席執導新片《詭扯》映後活動抽空接受媒體訪問，他透露自己這陣子都在月子中心陪愛妻，也首度公開了女兒的小名是「剉冰」，因為陳意涵在懷孕時特別愛吃剉冰。

許富翔說相較於第1胎，這次心情就比較平靜，而女兒誕生的恰巧是在媽媽陳意涵生日隔天，他也透露因為預產期落在那個區間，所以有特別先選定，還笑曝本來想說要不要12日當天剖腹，但陳意涵立刻抗議對他說「你想得美！當然是我要先過完女兒才能過啊」，許富翔還補充「也不能在她（陳意涵）生日之前嘛，那就13號吧，這樣想一想也好啦，以後她可以先在家慶祝，再去跟朋友」。

陳意涵13日順利生下二女兒。（經紀人提供）

至於女兒究竟像誰，本身是單眼皮的許富翔，也笑曝看到女兒出生那一刻發現是雙眼皮後，鬆了一口氣直呼「安全下莊」，並搞笑表示「眼睛閉起來像我，眼睛睜開時像媽媽」，但照片他這邊不方便先曝光。最後因為同時還得忙《詭扯》宣傳，許富翔說這陣子都在月子中心跟電影院2邊跑，目前還沒回家所以不清楚已收到多少星友寄來給孩子的禮物，現在最希望的就是票房大賣，「這樣才會有奶粉錢」，也透露在片中客串女鬼一角的陳意涵也是在坐月子期間十分心繫電影票房。