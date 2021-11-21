2021鯤鯓王平安鹽祭21日舉行請鹽、祭鹽、謝鹽科儀儀式，早上在百輛重機陪伴下，今年主角「萬善爺囡仔公」神尊坐藍寶堅尼跑車進場，不少民眾一早就來到台南市南鯤鯓代天府參拜祈福，排隊參加「跋桮」（博杯）比賽，最後由來自高雄的13歲王小弟以12聖杯拔頭籌，民眾紛紛表示，真的是囡仔公疼小孩。

南鯤鯓代天府表示，第18年舉辦的鯤鯓王平安鹽祭，首度以「萬善爺囡仔公」為主角設計平安鹽袋，只要參加21日中午12點到下午4點舉辦的博杯比賽，就送1個鹽袋。

去年平安鹽祭的博杯比賽頭獎10萬元，由來自屏東的民眾以14聖杯博得，今年比賽現金獎則分成頭獎8萬8888元、二獎1688元、三獎8888元，增加獲獎機會，加上博杯比賽縮短為1天，21日早上10點就已大排人龍，排隊人龍從廟前綿延至牌樓前，以往兩天參加人數約萬人，今年一下午排隊人數估計超過往年1天人數。

下午4點博杯活動結束，來自高雄的13歲王小弟以12聖杯獲得頭獎，二獎由住永康的14歲林姓女國中生獲得，三獎是來自麻豆的35歲方先生。王小弟父親說，從新聞得知平安鹽祭博杯活動，全家一起來試手氣，沒想到兒子首次參加博杯就得頭獎，非常幸運。

廟方表示，今年參加博杯民眾太踴躍，出乎意料，原本5人同時博杯，也增加到8人，4個小時博杯比賽發送了5000個平安鹽袋，還有許多人因時間因素無法參加。南鯤鯓廟董事長陳浚鎰表示，明年平安鹽祭活動將增至3天，讓更多民眾都能來參加博杯拿平安鹽袋。