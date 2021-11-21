高雄三民區一棟透天厝今（21日）驚傳3人輕生，死者為一對陳姓夫妻與男子的岳母，據死者父親的友人表示，陳姓夫妻可能是最近經濟壓力沈重，選擇走上絕路，但讓人不解的事，不知陳男的丈母娘也跟著一起尋短？由於三人輕生時，老家正掛起售屋資料求售3200萬元，檢警正在釐清三人尋短的真正原因。目前暫時排除外力介入，朝輕生方向偵辦。

據了解，陳男的朋友21日一早上收到死者的最後訊息，驚覺不對勁，趕緊去三民二轄區報案，警方循線到同盟路這棟透天厝，透過門縫發現裡面有人，但卻沒有回應，經過屋主同意後破門而入，發現3人都已經死在1樓，死者身分為38歲陳姓男子、38歲的莊姓妻子，以及65歲的黃姓岳母。

據陳男父親的友人透露，同盟路的機車材料行原本是陳父經營，他們家有兩個兒子，死者是小兒子，陳父後來把機車行交給患有罕見疾病的小兒子經營，陳男雖然身體較為虛弱，但還是可以騎車送貨，前不久與妻子貸款買下九如路的大樓新家，但後來受到疫情影響，不知道是否因為收入變少與房貸壓力，讓死者鬱鬱寡歡，臉上很少看到笑容。

雖然陳父將機車材料行的生意交給小兒子，與妻子搬到鄉下，可是每月還是跟小兒子收取3萬元租金，死者約1個多月前收掉機車材料行，想到外面找工作，然後透天厝外面就掛起售屋廣告，沒想到小兒子、媳婦與丈母娘卻在屋內輕生，陳父的友人說：「這種事情誰能接受？」

今天上午收到陳姓死者遺書的友人猜測，陳姓夫妻不排除是經濟壓力走上絕路，但為何丈母娘也跟著一起尋短？有沒有加工自殺的可能？目前檢警還在調查中，初步說明是「初步勘驗現場無打鬥痕跡，暫時排除外力介入，朝自殺方向偵辦」。

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