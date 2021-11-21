桃園市龜山區41歲蔣姓男子今清晨快6點到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，並將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但仍因左胸遭刺回天乏術。對此，前民進黨立委郭正亮直言，政府應該修法，讓超商管理者提供一些基本的自衛武器給超商值夜班的人員，否則現在治安就是這麼差，如果真的又發生這種狀況，一定要有一些臨時的處理措施。

蔣男疑因未戴口罩被制止，3度進入超商後，持刀刺死超商店員，現場血跡斑斑。(蔡依珍攝)

主持人王淺秋問郭正亮，民進黨蔡政府執政5年來，人民沒安居樂業，社會安全網也沒見效，難道現在乖乖戴口罩的人，就真的是倒楣嗎？

郭正亮21日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，民眾沒戴口罩，商家若沒有制止，員工就會被罰，這變成法律的制約，因此，店員才會去勸導。但他覺得，大夜班根本就不該讓女生來排，今天被刺死的店員是臨時被調來支援的。商家的管理者有義務提供一些最基本的自衛武器，顯然今天這間超商店內是沒有任何自衛武器的，也許現有法律不行，那政府就要允許修法。

郭正亮也建議，超商應該考慮調整人力配置，讓深夜甚至大夜時段值班人員，店內都能有2個人，且其中一位是男生，沒辦法，現在治安就是這麼差嘛！如果真的又發生這種狀況，一定要有一些臨時的處理措施。

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