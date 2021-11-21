銀行業掌有實際資金管理與流向，歷經本世紀2次全球重大危機，實際帶給總體經濟極大的變化，牛津經濟研究院認為，隨著COVI-19疫情放緩、或走向與病毒共存的新情境，也應該重新銀行業的風險，一次性的銀行壓力測試應改為跨時間、跨國/區域，來自總體經濟疲弱對銀行業的風險蔓延也要捕捉，因為多數失衡狀況，可能會隨著時間推移而加劇，直到下次經濟衰退到來，先前隱藏在銀行資產負債表上的弱點一次大爆發開來。

牛津經濟研究院正在研擬全新的銀行業風險指標 (BSRI) ，預計於2022年推出，將針對銀行業的四個脆弱點：

1、總體經濟和金融失衡。

2、週期性低迷的衡量標。

3、銀行自身資產負債表。

4、國際收支、財政和政治脆弱等結構脆弱因素。

牛津經濟研究院指出，銀行業過往發生重大危機往往是在新興市場，低收入和中等收入經濟體成為系統系危機的引爆點，這個世紀以來，2009年全球金融海嘯發生之後，各國金融監理機構已調整許多財會遵循、金融商品準標，爾後Covid-19 全球大流行增加了總體經濟和銀行業的脆弱性，現在是評估這些新經驗和整理數據的好時機，可以把它們與長期銀行業危機的教訓相結合。