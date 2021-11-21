46歲韓國影帝李善均前年因在奧斯卡最佳影片《寄生上流》中飾演富豪朴社長一角在全球爆紅，近期在新劇《DR.BRAIN》演出1名沒有情緒起伏的天才腦博士「高世元」，為找出兒子失蹤真相，竊取遺體大腦中的記憶，李善均近日接受本報越洋專訪時，笑說這是演藝生涯中與自己最不像的角色，不過父親的部份讓戲外身為2寶爸的他非常有共鳴。

李善均睽違2年推出新作，在《DR.BRAIN》飾演1名沒有情緒起伏的天才腦博士。（Apple TV+提供）

他與演員老婆田慧振結婚12年，訪問中也忍不住放閃，被問及是否會想進入愛妻的腦中讀取記憶，他甜曝因為老婆在他面前總是情緒毫無保留，「所以我不需要去讀取她的記憶」，而訪問當天才播出第1集，他也分享老婆光是那集就看了2次，並表示迫不及待要看下集，對他的新作給予高度評價。不過現實生活中婚姻幸福美滿的李善均，近年在《老婆這周要出牆》、《我的大叔》戲劇作品中卻幾乎都演妻子外遇的角色，這次也不例外，他聞訊後大笑喊「我最近好像真的都演比較悲慘的角色，但因為要很悲慘，才能讓故事順利進行下去，所以就會想成有趣的『受難』去拍攝」。

這次飾演1個沒有感情的角色，他說確實是演出過程中最困難的部分，「外界可能覺得『面無表情』去演就好了，困難度不高，但我對於要沒反應到什麼地步，如何拿捏取得平衡感到非常苦惱，因為如果我變得太沒感情，代表這部劇的氛圍也會很陰沉、嚴肅」，與導演金知雲討論許久，最終決定該角色的設定是原本不擅與他人接觸，透過學習之後才有了情緒。導演金知雲曾拍過《神偷．獵人．斷指客》、《密探》等經典電影，這次是他執導的首部影集，身為粉絲的李善均也說決定演出該劇主因就是能跟金知雲合作。

而對於窺視他人記憶這項技術，他認為確實有點不道德，因為會侵犯到個人隱私，並稱一開始聽到也覺得怎麼可能會存在，但他在拍攝前有去拜訪韓國理工名校KAIST裡專門研究腦的鄭在勝博士，對方表示雖然可能沒辦法到百分之百，但理論上同步化是行得通，也有感而發地說「不過世界變化地如此快速，所以我覺得一段時間後可能會成功吧」，但他一方面也感到恐懼，「開始很擔心自己是否能跟上科技進化的腳步」。該劇共6集，每周五在Apple TV+上架最新1集。

李善均（左）與愛妻田慧振結婚12年，育有2子。（摘自NAVER）