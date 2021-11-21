基隆市警察局第二分局和一路派出所20日接獲民眾通報，有小白兔誤闖店內，請求協助，員警臨機一動在和平島社團發文，並請里長協助廣播，雙管齊下，成功找到飼主。

警員許基南於20日接獲民眾報案，稱有小白兔誤闖店家內，立刻趕往現場查看，經了解該小白兔是從門外跳進店內餐桌下，附近皆沒有看見主人，許員查看小白兔身上並無任何資訊可聯繫主人，便先帶返所等候失主認領。

許基南臨機一動於臉書「和平島大小事」社團刊登協尋，並請當地里長運用廣播尋找失主，果不其然立刻奏效，一名王姓婦人聽到消息，趕緊帶著兒子至派出所，第一時間認出小白兔身上有小鈴鐺項圈特徵，小主人看見開心的將小白兔抱在懷中。

王婦向員警表示，是小白兔調皮從家中偷跑到街上蹓躂，還好有熱心民眾報警，頻頻道謝。第二分局提醒，家中寵物請配戴可辨識的配件，減少走失風險和協助認領；另攜帶寵物外出，應注意隨時動向。