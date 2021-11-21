蔣姓男子21日疑因未戴口罩被制止，3度進入龜山一間超商後，持刀刺死超商店員，現場血跡斑斑。（蔡依珍攝）

又是口罩惹禍？龜山41歲蔣姓男子今（21日）清晨近6點到社區附近超商，因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，蔡男緊急送醫，仍因左胸遭刺回天乏術。據警方調查，蔡姓店員當下曾稱「不戴口罩就不結帳」，疑似是這句話讓蔣男心生怨懟，才會在買完東西後持刀折返回超商下手。

據了解，蔣男經常到案發超商消費，今天凌晨因未戴口罩而遭蔡姓店員糾正，蔡男當下稱「不戴口罩就不結帳」，蔣男離開回來買完東西後，不僅將口罩甩到蔡男臉上，還持刀返回超商下手對蔡男猛刺多刀，造成蔡男滿身血倒在店門口，送醫後不治身亡。

從超商店外監視影像可看到，穿著超商制服的蔡姓店員先走出門外，身穿黑衣、身材高大的蔣男隨後走出，停頓幾秒之後，蔣男疑似拿出刀子，從後方攻擊蔡男，蔡男立即向前奔跑逃離，蔣男從後緊追，救護人員到場時發現蔡男左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院仍傷重不治。

蔣姓紙藝家不滿被勸戴口罩刺死超商店員，事件肇因全因「一句話」。（圖，翻攝當事人官網作品／中時資料照）

案發後警方通知蔡姓店員的父親趕到派出所，蔡父對突來的訊息難以接受，他神情黯然地表示，兒子很乖、很正常，感嘆怎麼會去上個班就丟了命，難以接受白髮人送黑髮人的憾事。

蔣男落網後，警方發現他就住在超商樓上，而且其身分背景驚人，為國內知名紙雕藝術家、紙模型藝術公司的創辦人，過去曾出版過紙雕、紙藝面具等工具書籍，還上電視節目暢談心路歷程，在業界小有名氣，且成為紙雕家之前，當過遺體修複師。