嫌疑人疑因與被害人有金錢糾紛，憤而縱火燒毀汽車，警詢後全案依涉嫌《公共危險罪》移送偵辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區新忠路21日凌晨3時30分，發生一起火警，造成1輛自小客車、1輛機車與住戶1樓門窗損毀，幸無人受傷，但樓上公寓10多名住戶見濃煙四起緊急逃生，警方於6小時內迅速查獲74歲王姓嫌疑人到案，嫌疑人疑因與被害人有金錢糾紛，憤而縱火燒毀汽車，警詢後全案依涉嫌《公共危險罪》移送偵辦。

「趕快跑，火燒厝啊！」台中市大里區一名劉姓住戶停在門前的休旅車，今天凌晨突然起火，還造成一旁的機車被波及，由於火勢猛烈，濃煙竄到公寓大樓，幸好消防隊火速馳援，不到10分鐘快速撲滅火勢，住戶懷疑案情不單純，火調人員在場發現一個打火機，質疑有人惡意縱火。

警方表示，21日3時30分於大里區新忠路發生之火警，造成1自小客車、1機車、1樓門窗損毀，無人受傷，警方於6小時內迅速立即查獲74歲王姓嫌疑人到案，嫌疑人疑因與被害人有金錢糾紛，凌晨縱火燒毀汽車，全案依公共危險罪移送偵辦。