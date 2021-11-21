行政院長蘇貞昌昨天在鳳山宣講公投時，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然從前排起身、舉毛巾大喊「台灣人不吃瘋豬肉！」蘇貞昌用撞球棍、指著李回嗆「不要來亂別人的場子！」員警立刻蜂擁而上，把人架住拖出現場，引發爭議。看到民進黨如今的做法，東華大學教授施正鋒不禁感慨地把前總統和總統蔡英文的作風比一比，表示前總統馬英九其實還蠻客氣；蔡英文則是，若跟她的意見不同，只是說一下而已，就不能接受。

施正鋒21日在政論節目《新聞大白話》中表示，講到前總統馬英九，他想到一件好玩的事。那時他在當院長，系上的老師辦了一個研討會，照理說，應該會找他去才對，因那個議題是他起頭的。後來那個老師有點不好意思說，有個單位一直在問「你們院長會不會來？」因為對方擔心他去丟馬英九鞋子。施正鋒自嘲說，「我沒那麼糟糕，我是講道理的，而且馬總統其實教養…還蠻客氣的。」

施正鋒接著表示，蔡英文不是講半天，不然去給她翻桌、拍桌；施正鋒說「才沒有」。你跟她的意見不同，說一下而已，她就不能接受。

施正鋒指出，在陳水扁時期，民進黨內大家都能說，「大家都穿拖鞋的」，即使阿扁當總統之後，去開中常會的時候，也會稍微容忍一下。但是蔡英文則是完全不許，「跟你『靜音』的」，有一次跟她講不同的意見，她可能就會說，下次就不要叫他來。