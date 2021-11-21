桃園41歲蔣姓紙藝師今（21）日持刀刺死超商店員，個人背景背起底，曾創作多款紙雕設計，更曾替藝人炎亞綸EP專輯打造羊頭面具，在業界小有名氣。但有PTT網友出來爆料，蔣姓紙藝師的作品不僅涉嫌抄襲，也曾因發案爭議被踢出設計師社團。

一名網友在PTT八卦板發文指出，自己曾經到蔣姓紙藝師的工作室應徵紙雕3D建模的工作，到工作室後發現蔣姓紙藝師的電腦檔案裡，列出許多國外藝術家的紙雕作品，「有些事已經他模仿好的，有些還沒，還沒做好的就要請人幫忙做」，讓原PO相當傻眼，原來工作室擺出來的紙雕有些根本不是自己創意，雖然模型佈線不完全一樣，「但跟國外的對在一起看的話，會覺得有雷同到」。

有網友爆卦表示，曾到蔣姓紙藝師工作室應徵，發現其作品多模仿國外藝術家，原創性不足。（圖／翻攝PTT）

另外原PO也截圖分享，2018年蔣姓紙藝師曾在臉書社團「遊戲美術設計外包」發案，但收案後卻不理會提案者，取得試畫稿後就失聯，也未提供稿費及合約給提案者，經管理員多次提醒仍不認錯，公告怒批蔣男是「惡意發案者」。

蔣姓紙藝家曾上網發案取得試畫稿後，未提供合約及沒給稿費，被社團管理員踢出。（圖／翻攝臉書）

蔣姓紙藝家曾上網發案取得試畫稿後，未提供合約及沒給稿費，被社團管理員踢出。（圖／翻攝臉書）

蔣姓紙藝師爭議事件被爆出，不少網友也紛紛推文留言，「一切謎題都解開了，厲害」、「邏輯都接上了」、「呵呵，抄襲天堂」、「看過去行為，有今天殺人真的不意外」。