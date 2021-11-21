近期泡麵、便當陸續傳出漲價消息，繼統一、味丹等高價碗麵調漲之後，今（21）日又傳出維力一度贊將建議售價從53元調漲至59元，但目前還沒有正式公布漲價消息，店家應該還是會依照原本建議售價53元販售。

不敵原物料上漲，10月底統一泡麵「滿漢大餐」從53元漲至59元，11月17日味丹泡麵「味味一品」也從53元漲至59元，現再又傳出維力泡麵「一度贊」將從53元變成59元，這波泡麵漲幅同樣都高達11%。

根據《ETtoday》報導，維力一度贊泡麵包裝條碼售價已改變，但目前還沒有正式漲價的消息，確切漲價時間未定。

消息傳至PTT引起鄉民討論，許多民眾表示不滿，「漲價的真的拒買」、「『已啟動嚴密監測物價機制』這句話不曉得已經說了幾次...(吐)」、「政府、公平會繼續裝死」，而一些人覺得各款泡麵相繼漲價，有聯合哄抬漲價的疑慮，「這不是聯合漲價嗎？公平會？」、「聯合哄抬漲價係屬違反公平交易法」，也有網友覺得漲價是合理的，「基本工資調漲，資方不能漲價嗎？」、「奇怪，原料都漲了，為何不能？做功德喔…」。

針對泡麵漲價一事，行政院祕書長李孟諺11月10日回應，蘇院長有交代沈副院長緊盯物價波動，目前國內通膨率在2％，屬於溫和狀況，後續會持續緊盯物價相關價格。