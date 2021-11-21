國際協盟FIDO主導全球「去密碼登錄技術」開發，台灣金融界的引用，根據聯合信用卡中心的公開說法，將規劃以金融卡導入FIDO共通標準，不是直接進入線上銀行帳戶、或手機身分識別；此外，金管會力求今年第四季試辦的「手機身分識別App」，也就是讓民眾的手機可以有「類FIDO」的功能，金融科技業者透露，依照目前的規劃只能作到第一階段的核實，十分明顯，台灣在發展FIDO過程，金融界已明顯和國際走不同的路。

臺灣金融行動身分識別聯盟（F FIDO）由聯合徵信中心、財金資訊公司及各金融相關業者於今年第二季成立，要聯手為金融FIDO建立數位基礎，以加速推動金融行動身分識別標準化機制。聯卡中心近日確認的「金融卡」作為導入FIDO 的前緣，亦準備提報「金融行動身分識別聯盟」技術小組進行討論。

業者指出，聯卡中心作出以金融卡結合FIDO的決定，有兩項主因：一是去年導入符合國際卡組織標準的「EMV 3DS網路交易安全認證服務」，今年來已見成長；二為考量信用卡在台灣的普及性、便利性及安全性，具有不受地域使用限制的特性。且該中心研議規劃以信用卡為載具導入區塊鏈技術、再結合FIDO生物辦識共通標準，都讓台灣的F FIDO與國際FIDO呈現不同面貌。

從金融業立場研發新的身分識別行動化，要考量的要素遠多於製造業或政府行政作業，且每導入一項創新技術就需要通過金管會法規、各家金融業的系統配合，以及消費者的意願。業者認為，聯卡中心等公開的說法，其中尚有許多關卡尚未打通，目前僅限於大方向的確定。