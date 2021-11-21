據業者統計，台灣人對於起司的愛好逐年加溫，天然起司的進口量，從前年的1700萬公斤，到今年預估可超越 2200萬公斤，加上各式各樣的加工起司，平均每人每年所吃的起司量已超過1公斤，尤其年中新冠疫情加溫時，通路的家用起司銷量成長更迅速。看好商機，全台烘焙店舖近期也串連打造「Say Cheese to 2022」起司慶典活動，推出限定起司美食。

烘焙食材供應商富華食品，本月邀請烘焙名店「陳耀訓麵包埠」、「慶祝烘焙」、「麵包林里」、「法朋烘焙甜點坊」、「Coffee Stopover」、「波諾義大利餐廳」等全台共26家業者，利用各國美味起司，發展出多樣限定的起司美食。

富華公司推出「簡易居家起司鍋料理組」運用Arla艾曼塔切片起司重現瑞士起司鍋。（富華提供）

如台中麵包林里，著重乳香風味起司，新推出「綠意開放三明治」、「栗南瓜費塔起司麵包」；台北士林的慶祝烘焙，則是利用橘色的Mimolette起司，讓酸麵包風味更加豐富；台北冠軍名店陳耀訓麵包埠，這次大膽嘗試白黴，與風味強烈的藍黴起司，推出「康門貝爾貝果」。

此外，「Say Cheese to 2022」活動期間，富華食品也推出居家起司鍋料理組，可在家中重現Arla艾曼塔切片起司的「經典瑞士起司鍋」，不能出國也能在家體驗瑞士料理。

台中的Coffee Stopover利用煙燻起司結合咖啡。（Coffee Stopover提供）