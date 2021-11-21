台南市議員林志聰於臉書宣布不再參選。（摘自林志聰臉書）

角逐2022大選，台南市民進黨多位新生代正式宣布投入市議員選舉戰場，不過老將林志聰卻萌生倦意，19日於臉書宣布不再參選，林志聰的牽手余柷青則表態將爭取提名參選。

林志聰於臉書表示，「感謝支持我的好友，讓我學習一路成長，明年我將不再參選。」網友聞訊紛紛留言表示祝福，感謝林志聰對地方的付出。

林志聰表示，他已經當了3任議員，看透了政壇人士紛爭，原本為了選民、服務地方而堅持下去，現在覺得已經夠了，人生的路還有許多選擇，不想再參與政治。

至於林志聰的牽手余柷青，現為林志聰服務處執行長，也是民進黨台南市黨部執行委員。余柷青說，她跟著林志聰服務選民這麼久，很了解林志聰的心情，如果不再參選，又辜負以前對選民的承諾，因此她請林志聰支持她出來競選，繼續為選民服務。

余柷青說，目前第5選區民進黨林志展、陳碧玉、李偉智及國民黨李文俊議員實力都很堅強，每位議員的人格特質也不一樣，服務各有特色，她自己則是跟著林志聰服務多年，家裡又是做生意的，很能適應政壇人事關係，對服務選民很有經驗，雖然是憑著憨膽出來參選，也是給選民多一個選擇。