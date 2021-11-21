距離四大公投投票不到1個月，藍綠抓緊時間加強宣講論述主張。中廣董事長趙少康今天(21日)前往桃園參加公投說明會，他並指出，12月18日公投的最大意義，就是向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨說NO，大聲拍桌告訴他們「你們的政策人民不同意」，當掉蔡英文的期中考，要她未來三年必須謙卑、謙卑、再謙卑。

趙少康今天在臉書上表示，自己錄完節目後，便前往桃園參加國民黨立委魯明哲、萬美玲、張育美、呂玉玲等人舉辦的公投說明會。趙少康感嘆，熱情的台下民眾一聲聲「總統好」，「讓我覺得責任更加重大，12月18日投票日，我會更努力把道理講清楚，一定要用「四個同意」展現民意，給蔡政府一個教訓」。

趙少康指出，過去民進黨把公投當成至高無上的政治道德，現在卻罵國民黨用公投亂台灣，「怎麼你推動公投就是愛台灣，國民黨推動就是亂台灣？」更矛盾的是，民進黨正在立法院推動修憲，又要修憲公投綁大選，「左也是你，右也是你，怎麼會有臉皮這麼厚的政黨，玩弄法律規定於自己的股掌間？」

趙少康直言，反萊豬公投，民進黨故意挑撥反萊豬就是反美豬、反美國，但是民進黨政府自己帶頭不讓軍人、學生、警察吃美豬；運動員也不吃美豬。衛福部長陳時中還說自己有三高所以不能吃，如果萊豬真的這麼好，請蔡英文、蘇貞昌每天吃給我們看，不要玩弄兩面手法，一面討好美國人，又要討好國內消費者，請大家用公投「反萊豬」，戳破蔡英文的假面具。

趙少康也說，12月18日公投的最大意義就是向蔡英文、蘇貞昌、民進黨說NO，大聲拍桌告訴他們「你們的政策人民不同意」，一起當掉蔡英文的期中考，要她未來三年必須謙卑謙卑再謙卑，不是現在這樣鴨霸鴨霸再鴨霸。讓我們一人拉10票，12月18日用四個同意給民進黨一個教訓，給蔡英文一點顏色看看。