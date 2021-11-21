高雄市煊龍佛學會今（21）日在燕巢區南燕活動中心舉辦「扶老攜幼 義起來剪年輕」活動，替社區民眾免費剪頭髮。（柯宗緯翻攝）

高雄市煊龍佛學會今（21）日在燕巢區南燕活動中心舉辦「扶老攜幼 義起來剪年輕」活動，替社區民眾免費剪頭髮。（柯宗緯翻攝）

民間團體高雄市煊龍佛學會今（21）日在燕巢區南燕活動中心舉辦「扶老攜幼 義起來剪年輕」活動，替社區民眾免費剪頭髮，換個新髮型，不僅帶來好心情，也做愛心公益。

義剪活動今早9點開始，義剪造型師及志工提早在現場準備，許多民眾早早排隊等候，在志工安排下拿取號碼牌，依序進行剪髮。

此次義剪邀請到7位知名髮廊的設計師，各各都以精準俐落手法，依照每個人的髮量及適合髮型進行修剪，讓每位來的長輩、里民都有煥然一新的髮型，不分男女老幼都很滿意。

除義剪活動外，現場還備有義賣商品，包含茶葉蛋、豆干、杏仁瓦片、麵包等，以及二手優質便宜好物，讓民眾以物超所值的價格買的開心。

煊龍佛學會一直以來以教導行善積德、回饋社會的理念舉辦社區公益活動，這次也感謝高雄市燕巢區老人福利協進會幫忙，才有機會來到活動中心為里民服務，透過社區公益，與佛學會結識，未來會多多舉辧愛心義剪、義賣及捐血等活動，嘉惠更多的社區里民。