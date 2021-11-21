紙雕師蔣嫌被警方捕後辯稱，忘了行凶過程。（資料照/蔡依珍攝）

蔣嫌行凶的超商。(蔡依珍攝)

一名41歲蔣姓男子今（21）日清晨前往桃園市龜山鄉某超商購物時，因未戴口罩被蔡姓店員勸導心生不滿，三進三出後，竟持刀猛砍蔡姓店員，致失血過多送醫不治，事件曝光後，蔣男身分被起底，不僅是名紙雕藝術家，之前還當過遺體修復師，因為父親是一名大咖角頭，讓他成長過程中有一段童年黑歷史。

蔣男曾在節目《台灣啟示錄》透露，父親生前是一名角頭老大，算是幫派中的中高階主管，在他5、6歲時，父親被列入「一清專案」的掃蕩幫派份子，因為不願前往綠島（服刑）就躲出國，直到他小學快畢業，父子倆才在海南島相遇。

蔣男說，他後來被送到新加坡讀書，因為沒有家人陪伴，學會抽菸、嗑藥、酗酒、打架，生活過得渾渾噩噩「那段時間完全沒有活著的感覺」。

蔣男透露，他大學時期在夜間部攻讀遊戲設計，後來大四直接進遊戲公司當正職，2006年在香港數碼港一間遊戲公司擔任主架構師，當年年薪就破百萬，後來父親肺癌末期，放棄高薪返台，本來只想向遺體修復師學習化妝技術，送父親最後一程，後來因緣際會走上殯葬業，同時籌措父親的龐大醫藥費，父親重病期間，原本關係不佳的父子關係才破冰和解。

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