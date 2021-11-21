針對歐洲國家立陶宛准許以「台灣」名義開設代表處，北京宣佈將立陶宛的大使級外交關係降為「代辦」級。陸媒《環球時報》發表評論稱，立陶宛一個「蕞爾小國，它也配找中國碰瓷攪局？」，「它就是打架的大象腳底下的一隻老鼠，甚至跳蚤」。如果在台灣問題上還有進一步行動，中國可能與它斷交。

《環球時報》社評說，大使是由國家元首派出，代辦則是外交部長的代表，中國最近一次將大使級外交關係降為代辦級發生在1981年，對象國是荷蘭，起因同樣是台灣問題。在闡述外交降級的理由時，中國使用了很標準的語言：「公然在國際上製造『一中一台』」，「損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政」等等。

據了解，荷蘭於1981年批准出售劍龍級潛艇予中華民國政府，北京將對荷蘭關係由大使級降為代辦級，直到1984年才恢復大使級外交關係。

社評說，立陶宛就是個蕞爾小國，它也配找中國碰瓷攪局？這個國家的人口還沒有北京的朝陽區多，它就是打架的大象腳底下的一隻老鼠，甚至跳蚤。這樣的無良小國，中國就算與它斷交了，讓它去與台灣建交，也不過是中國外交大鍋裡多一塊或者少一塊「蚊子肉」的事情。台灣「邦交國」從蔡英文上任時的22個只剩下15個了，大多都是在地球上找不到在哪的小國，讓它臨時多一個又何妨？

社評認為，鑒於美國與中國對立，歐洲議會中的一些勢力也在為敲詐中國動心眼。但是無論美國還是歐洲，誰都捨不得對華關係中的那些實際利益，也不願意與中國發生尖銳的戰略對撞。他們熱衷於意識形態挑釁，在程序層面搗各種鬼，我們不妨由他們去，在大框架難以撼動的情況下，實際對華衝擊力將是有限的。

社評指出，美國前屆政府動作的尺度夠大了，拜登政府就需要在一些領域縮一縮，歐洲各國政府就需要與歐洲議會為怎樣與中國打交道掐掐架，因為他們可以在對華問題上「豁出去」的資源就那麼多。

評論還表示，中國政府宣佈對立陶宛外交降級等於劃了一個標準，今後哪個歐洲國家這樣幹，導致的後果至少會是這樣。因為這給中國實際造成的損失很小，也不值改動整個台海政策。如果台灣的對外勾結出現失控，帶來維護一中原則的巨大成本，那時候就得「長痛不如短痛」，用軍事手段一勞永逸地解決台灣問題。

社評最後說，中國大陸實力快速增長，哪裡有台灣取得真正「外交勝利」的空間？哪裡有立陶宛微不足道力量引領西方世界衝擊一中原則的機會？處置立陶宛缺少自知之明的表演，完全取決於北京的綜合考慮，甚至取決於我們的心情。