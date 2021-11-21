41歲新加坡女歌手張玉華，擁有亮麗的外表與172公分的高䠷身材，加上甜美溫柔的嗓音，讓她自從在知名偶像劇《我的祕密花園》中演唱片尾曲《那又怎麼樣呢》後，便受到大眾喜愛，瞬間打開知名度。而2012年嫁到加拿大的她，婚後也漸漸淡出螢光幕前，但近日卻傳出離婚的消息，讓粉絲們相當震驚。

張玉華14歲時就因高䠷的身材以模特兒身份出道，過去曾登上各大知名雜誌，也曾擔任過不少品牌的走秀模特兒，在當時被評選為「獅城第一美女」，也被新加坡媒體譽為最性感的女人之一，人氣不可小覷，後來她又憑著迷人的歌聲，唱紅《那又怎麼樣呢》、《雪花飄》、《原諒》、《屬於自己》等多首經典歌曲，並參與台灣電視劇《升空高飛》、《愛上小男人》，甚至也曾在陸劇《小魚兒與花無缺 》中參與演出，演藝事業不斷攀升。

但自從張玉華2012年遠嫁到加拿大多倫多，嫁給擁有四分之一華人血統的加拿大老公David後，便淡出台灣演藝圈。而她的老公過去曾在《CNN》、《時代雜誌》等知名媒體任職，後來也自己創立媒體公司擔任總裁，兩夫妻就這樣低調生活了好幾年，但沒想到近日張玉華接受媒體採訪時，卻自爆已經與加拿大老公離婚，恢復單身的身份，至於為何離婚則不願多加說明，只表示目前身邊有兩隻愛犬陪伴就夠了，對於新戀情沒有太多的期待。

不過，張玉華也透露，她從來都沒有想要退出演藝圈，婚後也一直都有兩名經紀人為她打理演藝事業，讓她在美劇《雨傘學院》與《泰坦》中演出，近期還以短篇科幻電影《Moore’s Void》榮獲電影節的最佳女主角獎，演技備受肯定。