全球正出現大企業分割浪潮，美國嬌生（J&J）、奇異（GE）及日本東芝（Toshiba）在一周內相繼宣布計劃把企業分割。專家認為這股趨勢現在才剛開始。

華爾街討厭企業集團的原因，是因為它們家大業大而難以評估其資產價值。不少企業的執行長和董事會開始透過分割事業，對外釋出一個重要訊息，即「靈活成就大事」（Nimble is the new big）。

嬌生要一分為二，把消費性產品業務，跟藥物與醫療設備業務分開，為醫療保健業裡最新的分割行動。其他同業像輝瑞（Pfizer）、默沙東（Merck）與葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）已經或已計劃分割。

該產業愈來愈多分割行動，是因為投資人願意給快速發展的藥品、生技和醫療設備等事業的估值，高於非專利藥和品牌消費產品等事業。

金融新創公司SoFi投資策略部主管揚恩（Liz Young）說，大企業為了生存和趕上市場趨勢，必須觀察那些是最具獲利能力的業務，和那些業務要花大量時間與精力去經營。在競爭激烈下，大企業有時候必須分割才能支持事業發展。

全球各地不同產業的大企業正熱衷於透過分割來讓事業體變小。像戴爾（Dell）把旗下雲端事業VMWare分割成獨立公司。時裝零售商L Brands分割為個人護理用品商Bath & Body Works，和內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）。

IBM把資訊科技服務部門分割出去，成為資訊科技委外業者Kyndryl。後者經營更具彈性，甚至跟IBM的雲端對手成立合資企業。這在分割前是難以想像。

Kyndryl財務長魏許納（David Wyshner）表示成為新公司後，在市場上的操作更自由，除了繼續為IBM客戶提供服務外，還能跟其他科技供應商發展合作關係。