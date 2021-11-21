美國總統拜登預計將在本周感恩節假期前公佈聯準會（Fed）下屆主席，若拜登總統拍板決定由理事布蘭納德（Lael Brainard）取代現任主席鮑爾，分析師認為市場將預期Fed立場更偏鴿，升息步調更緩慢，債券殖利率曲線會更陡峭。

目前市場咸認鮑爾連任的機率大，但如果最終是布蘭納德出線，金融市場可能最先考量到的是，未來美國將有個立場更鴿派的央行。

換句話說，Fed若換布蘭納德領導，升息或緊縮貨幣的時程，會比在鮑爾主導下還晚。目前市場交易員預期，Fed一旦結束購債計畫，便會於明年下半啟動升息。

Raymond James華府政策策略師米爾斯（Ed Mills）指出：「市場會把布蘭納德想的比較偏鴿，說實話這兩位候選人並無顯著差異。鮑爾的最大資產是受市場信賴，儘管承受不小的政治壓力，就過往紀錄來看，他仍堅持做自己認為對的事。」

經濟學家和投資人意識到布蘭納德會向政治靠攏，米爾斯表示她之所以被貼上這種標籤，應與她在2016年總統大選捐助民主黨候選人希拉蕊有關。

諮詢機構Bleakley Global Advisors投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「我想鮑爾在決定升息時間的過程中，不太在意期中選舉的問題。我不是說布蘭納德坐上主席位置就會，但大家難免這麼想。」

無論哪一位候選人雀屏中選，都不致造成股市動盪，但金融市場還是會有所反應。

布克瓦等分析師預測，要是拜登提名鮑爾再做4年，市場不會有什麼反應，如果布蘭納德獲任命，情況大不同。布克瓦說，「股市將因布蘭納德出線有10分鐘反彈，債市的反應不只10分鐘，殖利率曲線變得陡峭。」

債券策略師指出，假如布雷納德獲提名，市場通膨預期可能會上升，與通膨相關工具的利率將走高，好比抗通膨債券。10年期美債殖利率因通膨疑慮揚升的緣故，美國2年期短債和10年期長債間的利差恐會擴大。