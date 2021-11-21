崔靜麟(外交部提供)

我國「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，引發大陸與立陶宛與外交衝突，大陸宣布與立陶宛的外交關係由「大使級」降為「代辦級」。對此，外交部表示，中國政府此舉只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，「甚是可笑，卻不值一評」。

大陸宣布與立陶宛的外交關係由「大使級」降為「代辦級」。立陶宛前總理思科威爾內里受訪時表示，台灣代表處順利設立，實際上就意味立陶宛將會與中國斷交。

外交部副發言人崔靜麟表示，立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩。立國跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。

他說，我國在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的即在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民的交流與情誼。相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。

至於中國外交部發表聲明，自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，崔靜麟表示，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣。中華人民共和國從未統治台灣，和我國互不隸屬，我國事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實。

外交部強調，我國和其他國家，尤其民主國家，有密切而友好的關係，沒有因為中國政府要求或生氣而停止。中國政府為了要求台灣與立陶宛停止交流合作，甚至對立國採取外交關係降級措施，只凸顯諾大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。