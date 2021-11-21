國民黨台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，21日晚間出席大台中醫師公會舉辦的醫師節慶祝大會，受訪時質疑對手林靜儀，當初她大力支持高端疫苗，現在有70幾萬人打了高端卻不能出國，變成「四劑帝國」，林靜儀該如何交代。

顏寬恒晚間表示，請教林靜儀醫師，當初大力支持高端疫苗，現在有70幾萬人，打了高端疫苗後卻不能出國，變成「四劑帝國」，對於這些人該如何交代，對於當初的力挺及保證，打了高端後卻變成一場騙局，這部分希望林靜儀說明。

林靜儀上午在太平受訪時曾反駁「打高端不能出國」的說法，她表示，不能叫做打高端不能出國，本來就可以出國，差別是在於有些國家的隔離政策有差異，且她當初不是說「高端是護國神山」，而是「台灣國產疫苗、生技產業是護國神山」。

林靜儀稍早指出，全世界都會發現到，疫苗對於全球防疫是重要的世界，若台灣生技產業能夠發展，就能減少中國利用生技產業來挖我們的牆角，且生技產業發展對台灣不好嗎？若當時聯亞疫苗也能通過，台灣就會多一個。