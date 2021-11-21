歐洲各國民眾陸續出現群眾對防疫與隔離策略不滿的抗議活動，上街頭反對強制疫苗接種、與太多運動賽事停賽，甚至爆發警民衝突。對此，世界衛生組織(WHO)發出警告，表示如果歐洲民眾輕忽傳播的嚴重性，可能到明年3月，會可有50萬人因染疫而死亡，期望民眾多配合防疫規定，至少口罩要戴起來。

BBC報導，世衛組織歐洲防疫主任漢斯‧克魯格博士( Dr. Hans Kluge)表示，冬季、疫苗覆蓋率不足，以及傳染性更強的Delta變種病毒等原因，使得歐洲再次出現染疫情況增加的趨勢，有幾個國家甚至出現疫情以來染疫歷史新高的紀錄，迫使部分國家再次實行全面和部分封鎖，但這又引發民眾反彈。

克魯格呼籲增加疫苗接種，民眾做好基本個人衛生措施，社區也要做到公共醫療協助，以幫助抗擊疫情。

在奧地利維也納的抗議活動，認為新的防疫規定太嚴苛。(圖/路透社)

他表示，基於個人自由原則，「強制接種疫苗」是最後的手段，但它的前題是其他政策工具也要獲得民眾的配合，比如疫苗接種通行證，「這不是限制自由，而是保護我們個人自由的工具。」

奧地利上星期五提出較嚴格的防疫政策，將Covid-19疫苗接種入法，新規定將於 明年2月生效，不過執行細節仍在討論中。之所以如此做，是因為奧地利病例數一直在創紀錄，而且疫苗接種比例過低。

奧地利總理亞歷山大‧沙倫伯格（Alexander Schallenberg）表示，「我明白這對自由社會是一個艱難的決定，但我們也必須打破這個惡性循環。」

為抗議強制接種疫苗入法，上星期六，成千上萬的人在首都維也納發動抗議，許多人揮舞著標語，寫著「不想被強迫接種疫苗」和「夠了」等標語。

荷蘭也發生類似騷亂，鹿特丹爆發了數百名抗議者的滋事，他們對政府實施更多行動限制的表示憤怒。

德國衛生部長強斯‧史巴(Jens Spahn)認為「疫情已到國家緊急狀態的程度，再次全國封鎖都有可能。」

在英國，上星期的新病例達到44242起，這是近期內的新高。雖然英國政府還未打算在英格蘭發動封城計畫，但可能會採取較強的隔離措施（稱為 B 計劃）。包括某些室內場所的強制性疫苗護照(或健康護照)、某些室內環境的強制戴口罩，以及在家工作的建議。