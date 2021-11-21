台中市長盧秀燕21日晚上出席台中市醫師公會醫療奉獻獎及醫療貢獻獎頒獎典禮時表示，有大家真好，市府將與醫界攜手同心，維護市民安全。（盧金足攝）

新冠肺炎情嚴峻時，幸好有醫療人員站在第一線，守護民眾健康，台中市長盧秀燕21日晚上出席台中市醫師公會醫療奉獻獎及醫療貢獻獎頒獎典禮時表示，有大家真好，市府將與醫界攜手同心，維護市民安全。

11月12日為一年一度的醫師節，為感謝台中市醫療院所於疫情期間不辭辛勞、犧牲奉獻，台中市醫師公會舉辦醫療奉獻獎及醫療貢獻獎頒獎典禮，頒發今年度協助防疫工作、疫苗接種及社區快篩等衛生業務醫療院所及醫師感謝狀。

盧秀燕說， 在各位醫師的努力下，新冠肺炎疫情平緩，才能與大家共聚一堂，醫界先進們照顧市民、指導市府，在新冠疫情期間協助篩檢、快打站施打及到府施打措施等，感謝各位醫師幫忙，透過頒獎代表市府及282萬名市民表達謝意，醫生健康是市民、患者的幸福，也祝醫師們身體健康。

衛生局長曾梓展表示，台中市今年自疫情升溫以來，累計通報202例新冠肺炎本土病例，去年疫情開始迄今，台中市醫師公會及台中市大台中醫師公會主動號召在地醫師成立「白袍志願軍」，連同20家醫療院所支援開設前進指揮所及社區快篩站。

提供疫情監測、篩檢、轉介、治療、疫苗接種及確診個案隔離收治等服務，於本土疫情期間，共篩檢5萬0278名民眾，並發現19名確診個案，找出社區中潛藏感染者即時阻斷感染鏈。

曾梓展強調，醫師公會於疫情期間扮演重要角色，除以醫療專業的角度宣導正確防疫觀念外，也鼓勵會員配合實施通訊診療服務，讓無法外出就醫的民眾有妥適醫療照護，並協助台中市防疫物資配撥及發放。

另為體恤行動不方便、無法外出進行疫苗注射的民眾，協助衛生局共同啟動「到宅接種」新冠疫苗服務，截至10月底，計服務1342名失能7至8等級民眾接種。