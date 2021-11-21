桃園龜山今（21）日清晨發生超商店員因勸導戴口罩反遭民眾刺死事件，而總統蔡英文臉書至晚間8時許並未有相關文章關注，反而是發屏東活動照片，引爆網友怒火，砲轟「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施啊？」「拜登的狗死了，都有一篇文章」、「安全網都是嘴砲？」「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提」！

桃園龜山41歲蔣姓男子今（21）日清晨快6點到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，蔣男當場遭逮，蔡姓超商店員因左胸遭刺回天乏術。

警方通知蔡姓店員的父親，蔡父趕到派出所，對於突來的訊息難以接受，他神情黯然地表示，兒子很乖、很正常，感嘆怎麼會去上個班就丟了命，難以接受白髮人送黑髮人的憾事。

而總統蔡英文的臉書在晚間6時許的貼文是到屏東內埔參與「六堆300紀念大會」，引爆網友怒火，「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施啊？」「拜登的狗死了，都有一篇文章，超商店員被攻擊今年是第幾次了？」「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提」、「安全網都是嘴砲？」、「說好的社會安全網？」「三色豆吃多了」、「陳時中沒戴口罩不罰不辦，超商店員依照陳時中的法要求客人戴口罩卻被刺死！」、「不是說可以拍桌嗎？」「可以重視一下治安嗎」？

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（取自蔡英文臉書留言）

（取自蔡英文臉書留言）