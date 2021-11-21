桃園市一名蔣姓男子今天(21日)清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與蔡姓店員發生口角，憤而拿刀回到超商猛刺店員，造成店員失血過多送醫不治，引發輿論譁然。宅神朱學恒忍不直言，社會安全網是拿去烤肉了嗎？是什麼樣無能的政府，才會把防疫責任交給倒楣的超商店員？「人命比不上你四個不同意重要對吧？」

朱學恒今天在臉書上表示，一次一次，又一次，都是認真上班的超商店員倒楣，從屏東到台中，再到桃園，每次塔綠班都拿這個來做政治鬥爭，「只會問你捐了沒你捐了沒？」

朱學恒直言，說好的社會安全網是拿去烤肉了嗎？什麼樣的無能政府才會讓毫無公權力的超商店員執行政府該做的口罩規劃？什麼樣的政府才會把防疫責任交給倒楣的超商店員？去超商進去的時候要戴口罩，但如果在裡面吃東西就不用戴口罩，這樣的規定是不是讓超商店員冒更多不必要的風險？這邏輯通嗎？沒有公權力卻要幫公權力代管，卻要冒生命危險，這是什麼道理？

朱學恒更說，「防疫規範邏輯不通對吧，官員民代還在全台灣宣講四個不同意，人命比不上你四個不同意重要對吧？！」

此外，桃園市長鄭文燦21日中午在臉書發文，強烈譴責暴力，也斥蔣男的殘暴的行為令人髮指，除指示警察局全力偵辦，給死者和社會交代，也將全力協助家屬善後。