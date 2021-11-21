啦啦隊正妹林艾融外型甜美、身材火辣，現還與徐乃麟、李恩菲一起主持節目，不時會在網上分享工作、生活日常，也不吝於放送養眼福利，今（21日）她就在IG曬出洞洞泳裝辣照，大片露出的畫面被網友大讚很有誠意。

照片中，林艾融綁著雙丸子頭，身穿紅色連身泳衣，特別的是，她的泳衣全是洞，正面看來有個大大交叉設計的「8」，露出大片雪白肌膚，尤其胸前挖的大洞，搭配她一個微微彎腰的姿勢，使得半球幾乎快掉出，加上腰間也挖空好幾塊，纖細蠻腰一覽無遺，而下半身的開高衩，秀出一雙逆天長腿，苗條曲線全被看光。

曬美照的同時，林艾融也自虧比YA的Pose沒新意，可不少粉絲一看到辣照，就於底下留言狂讚「但很有誠意」、「有誠意就夠了」、「好看就可以」、「人可愛就行」、「配合姿勢很厲害耶」。

林艾融之前以藝名「小Mia」入行，先後在Lamigo桃猿、味全龍擔任過啦啦隊成員，也曾在直播界發展，近幾年則轉型為主持人，2020年起負責桃園球場賽前的開場主持，現不時會上綜藝節目，慢慢累積名氣。