受到大陸政府持續調控大宗商品價格影響，10月19日至今大陸黑色系商品期貨價格齊跌，不僅鐵礦砂、螺紋鋼（台稱鋼筋）期貨主力合約均累計跌逾兩成，焦煤、動力煤期貨主力合約價格更是出現腰斬。大陸經濟學家認為，大宗商品市場已出現轉折點，空頭趨勢成形。

自10月19日以來，大陸國家發改委採取多種政策手段保供穩價，確保煤價回歸平穩。此外，大陸國務院總理李克強11月19日在經濟形勢專家和企業家座談會中表示，要採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業傳導的壓力。

11月19日夜盤，大陸焦煤、焦炭、動力煤期貨主力合約分別收漲1.29％、3.16％、2.3％。但是自10月19日以來焦煤、焦炭、動力煤期貨分別累計重挫49.5％、34.3％、52.4％。

陸媒時代財經報導，大陸電腦軟硬體業者康楷數據科技首席經濟學家楊敬昊19日受訪時指出，以工業品為代表的大宗商品市場轉折點已經出現，空頭趨勢已經形成。黑色系大宗商品價格下跌，主要是由於政策調控的成效顯現，使得煤炭與鋼鐵的基本面發生較大變化。

楊敬昊表示，大陸國家發改委的一系列煤炭調控政策，不僅讓煤炭價格大跌，先前能源緊張時期的焦煤需求壓力也減弱。但是在此之前，發改委對鋼鐵業實施減產措施，令鐵礦砂在5月率先下跌，因此支撐鋼價的所有成本因素幾乎全部消除，價格下跌的最大阻力減弱。

自10月19日以來鐵礦砂、螺紋鋼期貨主力合約分別累計下跌22.7％、21.1％。

此外，大陸房市調控也對鋼鐵需求造成影響。楊敬昊指出，固定資產投資當中的房地產建設投資，沒有伴隨經濟復甦的步伐回到歷史潛在增速，反而疲弱下滑，加上房地產政策面放出的房產稅試行改革的訊號，使得鋼鐵需求低迷、形成空頭趨勢。