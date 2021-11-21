正演出friDay影音跟播日劇《最愛》的演員吉高由里子，21日擔任在大阪的京瓷巨蛋舉行的職業棒球日本一大賽歐力士猛牛對東京養樂多燕子開球式嘉賓。她雖一出場就引起全場驚喜呼聲，不過似乎不太熟諳棒球的她投出大暴投，結果讓全場爆笑。

吉高為該賽事主要贊助的三井住友銀行（SMBC）代言人，也演出該行廣告她距上次開球式嘉賓已是4年前，登場時面帶緊張，站上投球板接下球賣力將球投出，結果投了個大暴投，她發出一聲「呀～！」尖叫、大笑到蹲在原地，也讓目睹這一幕的全場觀眾發出爆笑，最後吉高帶著燦爛笑容下場。

她日前上TBS電視台「嵐」由櫻井翔與諧星有吉弘行主持的《櫻井・有吉THE夜會》節目，日媒報導她與主持人間妙語如珠，也顯出她一向的自然與天真爛漫，而她主演《最愛》劇情呈現她捲入離奇命案，劇中33歲的她一開始扮高中生也無違和感，展現演技幅度。