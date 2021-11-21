南韓知名DJ網紅Henney（表恩智/표은지），擁有甜美稚氣的天使臉孔，與凹凸有致的魔鬼身材，加上經常在社群平台上不吝嗇的曬出火辣穿搭展現火辣身材，而在網路上受到廣大網友的喜愛，IG吸引超過114萬人追蹤，人氣不可小覷。近日受邀登上雜誌的她，在IG上曬出一系列辣照，令網友們看了直呼「太性感了」。

Henney的身分多元，私底下除了是名DJ外，也是一名性感模特兒、Youtuber、和遊戲直播主，雖先前曾傳出她曾就讀於國外頂尖大學，她在受訪時也大方澄清自己的學歷其實是另一所大學，但無論學歷如何她都決定要邁向演藝圈衝刺，因此經常在社群平台上曬出辣照製造話題。

而不久前Henney才在個人Youtube頻道上PO出洗泡泡浴的影片，而引起網友熱議，近日她又在IG上曬出一張穿著黑色內衣、丁字褲及浴袍的性感照片及影片，大方對著鏡頭俏皮熱舞秀出飽滿雙峰曲線，與結實的腹肌，令網友看了直噴鼻血，紛紛留言「這身材太美了」、「又甜又性感」、「恩智太可愛了」、「眼睛不知道該看哪」，吸引超過8萬人按讚。

另外，Henney近日也受邀登上潮流雜誌《MAPS STUDIO》的封面，只見公開的照片中她穿上白色的細肩帶上衣，頭上戴著白兔造型的帽子，而上衣深V的性感設計與由下往上拍的邪惡角度，使她傲人曲線一覽無遺，同樣電暈一票網友。