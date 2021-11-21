大陸、香港疫情逐漸趨緩，香港積極爭取與大陸恢復通關。近日有消息傳出，兩地恢復通關的時間點為12月首週。此外，大陸疫情防控專家團20日已抵達香港，展開為期4天的考察，為恢復通關做準備。

大陸20日新增17例確診個案，4例為本土病例，為連續5天本土新增病例降至個位數。大陸國家衛健委稱，截至目前，大陸已有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例，本輪疫情整體上進入「掃尾」階段。香港20日則新增2例境外輸入病例。

香港去年爆發新冠疫情後，與大陸之間的人員來往，均對入境者實施隔離檢疫，造成兩地人員無法正常往來，隨著疫情趨緩，香港與大陸通關傳出正面消息，港媒《南華早報》披露，兩地將於12月的首週開放通關，從香港進入大陸的旅客不需要接受隔離檢疫，不過，重新通關初期，每天只有數百個名額，接下來個幾個月才會逐步上調人數。

隨後港府發言人證實，大陸的疫情防控專家團20日下午抵達香港，進行為期4天考察，主要目的是了解香港的防疫、抗疫工作和措施。大陸專家團主要是由大陸國家衛健委、廣東省的疫情防控專家所組成。20日抵達香港後，先在港府總部與香港政務司司長李家超等港府官員會面。

據了解，李家超出席簡報會議時表示，港府將繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，逐步有序推動「通關」。

大陸疫情防控專家團21日則到香港國際機場了解香港的防疫工作，香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始、香港特區政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君等陪同。

據了解，大陸專家團預計還會到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心、竹篙灣檢疫中心，及港珠澳大橋陸路口岸，以及與香港防疫抗疫工作有關的單位、檢查設施，並與相關人員會面、交流和分享經驗。