《綠也掀桌》

四大公投案將於12/18舉行投票，中選會自11/13起至12/11為四大公投案各辦理5場意見發表會，總計20場。至於民眾投票的意向是否會因為意見發表會而改變嗎？台灣民意基金會董事長游盈隆表示，真正會決定公投結果的，還是在於10月27日民進黨決定進行藍綠對決。而從社會上支持綠營及藍軍的比例來看，直覺上，政黨對決對民進黨有利。

主持人許甫21日在中天《綠也掀桌》節目中問到，公投這件事，民眾的意向，真的會因為所謂的意見發表會而被左右嗎？游盈隆表示，看起來是過個場，不是真正的辯論，中選會應該要辦辯論會，辯論會爭鋒相對，人民才會去看。現在排了20場，但會去看的人肯定不多，他並不是說這些沒有用，不過，真正會決定公投結果的，且真正重要的還是在於10月27日民進黨決定進行藍綠對決。

游盈隆接著指出，民進黨用政黨對決的方式，試圖力挽狂瀾，主張4個不同意，把4個議題完全綁在一起，就像包裹表決一樣，去對抗在野黨，他覺得這算厲害。如果被民進黨做成了，比如民進黨用強大的宣傳機制講「國民黨是壞小孩」，而社會上支持綠營及藍軍的比例，他調查過，是2比1，綠是4成、藍是兩成，直覺上，政黨對決對民進黨有利。

游盈隆認為，這樣搞下去，藍綠對決，會變成是非不明，因一個一個議題的討論就少了，而一對決，就很容易選擇了。他甚至舉例說，兩黨的對決，就如同有人跳上擂台打拳擊，比較輕量級的說要對抗重量級，重量級說好，這樣對公投的討論是不好的，也會模糊這次公投的意涵；主持人許甫補充說，看來國民黨也有些修正。