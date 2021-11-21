4大公投案包括反萊豬進口、珍愛藻礁、公投綁大選與重啟核四等，將在12月18日舉行投票、倒數僅剩27天，其中關於反萊豬案，據Yahoo新聞截至今（21）日晚間8時、逾1.4萬名網友投票，結果顯示有64.5％同意反萊豬進口，另有31.5％不同意。

而在同意反萊豬進口理由中，最多網友（32.6％）認為最重要的是「依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，雖有國際標準但未必適用於國人」，至於不同意反萊豬進口理由中，最多網友（49.7％）則認為最重要的是「我同意此案」。

Yahoo新聞首先問及「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品」？回答同意64.5％，不同意僅31.5％，大多數網友同意政府應全面禁止含萊劑全豬進口。

再問及「你同意反萊豬的最重要理由是」？選擇萊克多巴胺缺乏人體長期攝取量之健康報告10.6％；依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其牠肉品，雖有國際標準但未必適用國人32.6％；政府邊境抽檢率低，全面標示將耗費大量人力成本2.2％；政府黑箱決策且迴避立院監督，導致中央地方不同調將耗損國力8.4％；國民健康絕不能成為利益交易籌碼32.3％；其它1.6％；我反對此案9％，最多網友同意反萊豬的最重要理由為「國民健康絕不能成為利益交易籌碼」！

續問及「你不同意反萊豬的最重要理由是」？選擇科學證明無食安疑慮6.0％；不構成台豬衝擊1.6％；有標示，民眾有權自行選擇30.8％；需要爭取更多國際空間4.7％；其它6.4％；我同意此案41.7％，最多網友不同意反萊豬的最重要理由為「我同意此案」。