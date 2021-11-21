追兇懸疑韓劇《Chimera奇美拉》以有著獅面、羊身、蛇尾外貌並張嘴噴火殺人的希臘神獸「奇美拉」結合連續爆炸殺人案的設定，朴海秀、秀賢和李熙俊精采的對手戲更讓劇迷直呼過癮。談起該劇，朴海秀表示最大的挑戰就是又跑又跳和大量的動作戲，加上在炎熱的夏天拍攝，對體能來說是一大考驗，其中最回味無窮的一場戲，就是他所飾演的重案組刑警車在煥手持羽毛球拍與凶神惡煞的流氓們交手，為呈現這場戲足足拍了2天，因為感到特別有趣而留下深刻印象。

一向給人憨厚印象的朴海秀，提到這次飾演的車在煥，調查案件時是個追根究柢的完美主義者，能找出他人忽略的細節，平常個性就很溫暖、有點傻傻的，感覺與自己蠻相似的，前一句剛稱讚完角色和本人，下秒馬上謙稱「（這樣的讚美）不過對我來說算是過譽」，接著露出靦腆的微笑。每次演出的作品都獲得廣大迴響，朴海秀說自己選擇出演的關鍵最重要就是劇本，包含角色的變化、作品所乘載的訊息都會努力去理解，再者是有想合作的導演和演員，隨時都很樂意演出。

朴海秀在《Chimera奇美拉》中飾演個性耿直、追根究柢的重案組刑警。（愛奇藝國際站提供）

聊起與前輩李熙俊、秀賢的合作，朴海秀說原本就與李熙俊私交甚深，常到對方家玩或過夜，聽聞前輩對於拍攝會做足準備，很想實際合作一次，終於一償宿願，親自感受李熙俊徹底化身為「李鐘業」的臨場感，讓自己的挑戰精神也被激發。秀賢與朴海秀在劇中攜手追查35年前、後發生的殺人事件真相，朴海秀說以往透過媒體報導認識秀賢，合作後認為搭檔是個想法很開放、見識很廣和有著強大氣場的演員，「有種遇到好萊塢演員的感覺」，至今私下仍會聯絡，秀賢送很多禮物給他的小孩，更是自己聊瑜珈的同好。

以《機智牢房生活》、《魷魚遊戲》等戲劇受到大眾喜愛的他，也聊到一路走來的心聲，自己不只遇到好作品也遇到好時機，在全世界受到關注和支持，會持續以作品來表達對大家的感謝之情，他也不忘為正在播出的《Chimera奇美拉》向粉絲喊話，這部作品是幕前、幕後參與的所有人全神貫注拍攝的心血結晶，雖然當時身心俱疲依舊全力以赴，觀眾在觀看時應該能感受到那份熱情，希望大家能多多收看、支持。該劇每週日一於愛奇藝國際版站、friDay影音上線最新1集。