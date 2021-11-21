大陸「流量女王」楊冪，以甜美臉蛋與火辣身材受到大批粉絲的愛戴，加上自然又細膩的演技，讓她即使經歷生子、離婚，人氣始終屹立不搖。近日又推出新作品的她，與搭檔男星陳偉霆一同拍攝多張宣傳照，楊冪在其中大秀一雙纖細長腿與好身材，再度吸引粉絲們的目光。

由知名小說改編的古裝大戲《斛珠夫人》，找來女星楊冪與香港知名男星陳偉霆搭檔主演，自11月初播出後話題不斷，劇中虐心又激情的戲碼，撩得觀眾熱烈討論，而其中由楊冪在《斛珠夫人》中所飾演的「海市」，古裝造型更是美艷動人，獲得觀眾一票好評。

而接下來將忙著宣傳新戲的楊冪與陳偉霆，近日也受邀合體拍攝《斛珠夫人》的宣傳照，在釋出的照片中楊冪穿著oversize的飛行外套，內搭深V領金色圖騰黑色禮服，而禮服裙襬開衩至腿根的設計，使楊冪一跨腳一雙迷人又白皙的長腿一覽無遺，整體造型看起來休閒又不失性感，站在帥氣的陳偉霆的身邊，更顯得嫵媚，網友看到照片後也紛紛留言「楊冪海市你太美」、「男的帥女的美」、「兩人的氣場都好強」、「楊冪真的很可以」、「楊冪海市好勾人」、「被他們電慘」、「主線官配果然炸了」、「楊冪美死人了」、「海市這麼美，師父不追嗎」、「這組官配顏值逆天了」，引起熱烈討論。

另外，楊冪日前參加《elle風尚大典》時，曾穿上一套領口V到肚臍的透視碎鑽禮服，罕見秀出性感半球與若隱若現的火辣身材，同樣令粉絲們看了直噴鼻血。