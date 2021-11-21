九把刀同名暢銷小說所改編的愛情奇幻電影《月老》，入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎，近日釋出幕後花絮大咖配角篇，其中飾演反派角色的馬志翔因片中造型髒兮兮，回家遇到老婆誤以為他掉到水溝裡：「走路不要滑手機！」而馬志翔在片中有多場情緒激動戲，他總是賣力演出到能量耗盡，也被導演九把刀稱為是「現場唯一可以自己喊卡的男人！」

馬志翔在《月老》中飾演從陰間脫逃的反派角色「鬼頭成」，操著一口雲南話且造型髒亂邋遢，憑藉該角入圍本屆金馬獎最佳男配角，沒想到他第1次拍完戲回家遇到老婆，竟被老婆誤以為他掉到水溝裡：「就叫你走路不要滑手機了！」可愛反應讓馬志翔哭笑不得。雖然上下戲都需要花費很多時間化妝卸妝，常常刷身體刷到毛都掉光了，但馬志翔對於可以演出充滿挑戰的角色造型還是大呼過癮，而在片中有多場情緒激動飽滿戲，敬業的馬志翔總是會將精力用盡、賣力演出，導演九把刀擔心喊卡的話會打斷他的情緒，所以在拍攝現場也是相當戰戰兢競，並賦予馬志翔「現場唯一可以自己喊卡的男人」的封號。

此外，片中有「亮點」演出的禾浩辰，負責原著小說中經典橋段的演技擔當，十分投入劇情的禾浩辰更被九把刀虧：「他想露屁股很久了！」而令人印象深刻的月老前輩組合陳妤與侯彥西，笑稱他們倆是「嗓門擔當」，陳妤也被九把刀視為「戲精」，讚她在現場超快就完成導演指令、有大材小用的感覺，更為尋思讓觀眾意想不到的「牛頭馬面」組合，九把刀找來洪都拉斯與陸明君，飾演「牛頭」的陸明君表示導演當初找她演出時，特意強調是因為想找高大漂亮的女性，沒想到定裝時竟在她臉上畫2道大大的疤，讓她開玩笑地質疑：「是嫌我太漂亮嗎？」

片中為要營造陰間的砂地場景，九把刀特地買來許多砂子，但不料天氣濕冷導致砂子也濕濕黏黏的，現場竟意外多出了「炒砂組」，演員們只要沒有拍攝就會去幫忙炒砂，劇組人員也會去買地瓜或栗子在現場炒，成了拍攝現場的特殊光景。《月老》24日上映。