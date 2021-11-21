美國前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger) 在參加美國《有線電視新聞網》 (CNN) 的電視節目時稱，他預計中國大陸不會在未來10年內武統台灣，但是會採取各種措施來削弱台灣的實質自治能力。

據《觀察者網》報導，季辛吉參加美國記者法紮卡里亞（Fared Zakaria）的節目「GPS」談論中美關係，節目預計將於當地時間21日播出。他在節目中就中國是否對台動武的問題做出上述表示。

季辛吉稱，「現在（美國國內）人人都想成為鷹派」，很多人認為「稱霸世界」是中國首要目標。其實，中國不會因此自動成為美國的競爭對手，美國應該以避免對抗為主要目標。」

對於中美元首的視頻會晤，他認為是美國總統拜登 「開始朝著不同的方向前進」。

報導指出，今年7月9日98歲高齡的季辛吉在訪華50年的紀念大會上強調，1971年中美關係「破冰」的重要前提是：美國承認世界上只有一個中國，承認「中國視台灣為本國的一部分」，這是奠定中美關係的前提條件，美國承諾不會挑戰這一立場。在50年後的今天，兩國都應該明白，這一兩國關係的前提條件依然有效，「甚至比當時更有效」。

季辛吉稱，當前的中美關係就像是「我們穿過隘口，站在懸崖上，從那裡你可以看到兩個方向，（美中關係）取決於選擇了哪個方向。」

他表示，「我認為雙方都必須認可並且採用這樣一種觀點：具有相等能力的主要技術力量之間不得發生衝突，以保護人類。因此他們必須決定，他們將努力彌合分歧，使共存不僅成為可能，而且是必要的。」

被問及是否認為美國會致力於改善與中國的關係，季辛吉表示，在科技和經濟領域，中美雙方都將彼此視為競爭對手，而美國輿論也已轉向將中國視為競爭對手。他提醒道，雙方有必要從這樣的姿態轉向一種緩解爭端的模式，並意識到「不可能在不造成人類毀滅風險的情況下分出輸贏」。