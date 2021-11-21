國內許多投資人喜歡存股，尤其以「護國神山」台積電及ETF「0050」最受青睞，一名24歲女大生表示，4年前開始存股，每個月花5、6千元，只買台積電跟0050這兩檔，沒想到堅持四年後的報酬讓她很滿意，表示自己未來還是會繼續存，不過專家一看後搖頭，建議她不如換一個方式買更划算。

這名女大生近日在網路論壇《Dcard》指出，她打工的薪水扣除生活費後，有90%都投到股票市場，本來都是自己買，後來改成透過券商定期定額，每個月投5、6千買台積電跟0050，她坦承四年中間的跌幅，一度也讓她想賣掉，結果堅持下來的成果，竟創造出滿意的報酬。

根據原PO貼出的投資損益顯示，她總付出成本26萬8385元，庫存總市值目前已漲到35萬1565元，相當於已賺進8萬3180元。原PO表示，未來還是會繼續存，並建議有理財需求的人，可以及早開始存股。

貼文曝光後讓不少人羨慕，紛紛留言回應「非常不錯喔，能夠維持4年不斷」、「太猛了…向你看齊」、「同為24歲，但我到這個月才存滿一年，大家都好強」、「贏過一堆每天花時間追消息，然後當沖賠十幾萬的人」。

不過有「存股達人」之稱的投資理財專家陳重銘則在臉書分析指出，其實0050裡面幾乎有一半是台積電，等於該名女大生的投資組合裡面有75%是台積電，直言「如果這樣，乾脆都買台積電算了！」他認為，由於買0050間接持有台積電，每年還要付出經理費等費用，因此建議小資族，不如買「006208」，它是0050的雙胞胎，追蹤相同的指數，成份股都一樣，但由於經理費只有一半不到，反而更划算。