屏東縣南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」，同安二奉堂推出猛男秀與信眾同歡。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」，同安二奉堂推出猛男秀與信眾同歡。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」，同安二奉堂推出辣妹助陣。（鄧博仁攝）

南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」隊伍，從早就挨家挨戶的遶境祈福。（鄧博仁攝）

「迎王平安祭典」隊伍，從早就挨家挨戶徒步跨村的遶境祈福。（鄧博仁攝）

「迎王平安祭典」，大埔金牛陣是祭典中的一大特色。（鄧博仁攝）

南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」，溪洲代天府主任委員坐在馬上遶境。（鄧博仁攝）

「迎王平安祭典」，王馬駕臨同安二奉堂時，堂主獻上食物讓王馬享用。（鄧博仁攝）

南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」，同安村一位101歲人瑞胡晚，坐在椅子上祈求家人子孫們都能平平安安。（鄧博仁攝）

參加遶境的家長拖著小孩一起參與盛會。（鄧博仁攝）

「迎王平安祭典」吹嗩吶隊伍，從早就挨家挨戶的遶境祈福。（鄧博仁攝）

屏東縣的東港、南州及小琉球3鄉鎮，每3年地方信仰中心都會輪番舉辦「迎王平安祭典」的民俗活動。日前東港迎王已落幕，南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」17日接力登場，溪洲代天府遵循古禮在林邊鄉崎峰沙灘舉行請王駕「請水」儀式，辛丑正科代天巡狩「趙府大千歲」，在當日上午11時20分在眾人引頸期盼下駕臨，22日凌晨將舉行送王典禮。為期6天的王爺祭，各陣頭依序到鄉間小弄遶境祈福。

南州鄉位處內陸，溪洲代天府於1964年農曆10月13日奉旨承辦以南州鄉為主的首科迎王祭典，當時王爺就指示「歲後各科祭典均以是期，不另擇日，以便民順情」，本科因疫情縮小規模，仍不忘期盼能為南州及林邊和東港鎮東邊趨瘟逐疫，因此吸引不少香客、民眾參與。遶境隊伍所到之處，許多宮廟及私人壇所都會準備食物、飲料無限供應。

綜觀南州迎王史，本科趙府大千歲早在1985年前來，時隔36年，正值疫情期間，民眾無不希望大千歲能「罩」住疫情不再爆發，而南州迎王是南屏東3鄉鎮迎王儀式中，唯一會跨鄉鎮的迎王祭典，除了到林邊請水、送王，遶境期間也會分別經過林邊鄉的鎮安村及東港鎮的興和里，加上迎王因為來到林邊鄉的村內，也被林邊崎峰村人視為盛事，從第一天駐駕的祿天宮亦設為「代天府」可看出規格極高，是相當殊勝的民俗盛典。也因跨鄉鎮遶境，只要進入鄉村內幾乎都是徒步繞行，活動從早上挨家挨戶遶境到深夜，22日送王活動結束後，將再等3年才進行。