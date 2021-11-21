因為少子化，台灣教育面臨嚴重挑戰，預估大學會倒1／3，剩下大約100所存活，然後有超過1萬名教師、6000多名職員面臨失業危機。對此，一群關心台灣教育的師生今天共同發起成立守護台灣教育平台，宣示集結各方社會力量，捍衛校園民主，成為台灣教育的守護者，並推動第二波教育改革。

守護台灣教育平台指出，少子化後，台灣教育面臨新的變局與挑戰，但英文政府並未重視教育問題、忽視民意，放任中高等教育向下沉淪，未能提出任何宏觀教育願景與改革政策，得過且過。

守護台灣教育平台表示，隨著生員的減少，公立大學依然以校中校的方式持續擴張，並與地方資本合謀，展開大學圈地運動。行政院早在2016年即提出私校轉型退場條例，7年過後，許多私立大學仍未盡辦學責任，弊端不斷、誤人子弟，而私校退場條例仍遲未通過，令人憂心。

有鑑於此，一群長期關心台灣教育的師生，包括研究人員、公私立大專教師、高中教師、學生領袖、社會賢達，以及全國私校工會共61位個人及團體，共同發起成立守護台灣教育平台，要推動第二波教育改革。

守護台灣教育平台於今天召開成立大會，由台灣大學電機系教授吳瑞北出任首任理事長，輔仁大學社會系教授戴伯芬為秘書長。

這個平台有五大任務：包含一、教育資訊的發布、解讀與分析；二、發掘教育議題，提供教育政策評論；三、辦理高等教育主題論壇，凝聚大眾關注議題；四、辦理教育人員與學生主題工作坊；五、提供高等教育建言，推動教育政策改革。

守護台灣教育平台指出，校園民主為台灣民主化的最後一哩路，只有集師生的智慧，自己的教育自己救，才有機會解決當前高教危機，只有靠眾人參與的力量，才能督促教育改革的動力。