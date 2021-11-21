在大陸新能源車市加速發展的關鍵期，各大車企紛紛籌集「銀彈」備戰。蔚來汽車美東時間19日完成20億美元美股ATM（At-The-Market Offering）增發，扣除約2600萬美元的傭金與發售費用後，集資淨額將用於進一步加強其資產負債表，以及一般企業用途。

券商中國報導，蔚來汽車正處於積極擴產時期。該公司董事長李斌日前在第三季財報電話會中指出，除了江淮蔚來先進製造基地的產能提升與整體升級改造以外，位於合肥新橋智慧電動汽車產業園區的第二生產基地的建設工作，正在按計畫展開，預計2022年第三季投產。目前兩個工廠規劃最大產能為每年60萬輛，短期內能夠符合市場需求。

除了蔚來汽車以外，比亞迪、哪吒汽車等車企也在積極融資。比亞迪1日發起一輪H股配售，擬以每股276港元的價格配售5000萬股H股，占已發行股份的4.77％，預計募資淨額約137.44億港元，將用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

此外，哪吒汽車近日也宣布將進行D2輪融資，參與方包括寧德時代，在此前的D1輪中哪吒獲得融資人民幣（下同）40億元。長安汽車旗下阿維塔科技日前也完成首輪戰略融資，成功引入包括寧德時代在內的三家戰略投資方，融資總額達24.2億元。

券商平安證券分析，汽車產業處於電動化、智慧化轉型關鍵期，「糧草」儲備的充分程度及速度，將是車企在重要時期發展快慢的關鍵因素之一。目前，大陸「造車新勢力」主要致力於智慧化技術自行研發及品牌維護、銷售及服務通路建設，在未來相當長時間需要持續輸血以鞏固業務「護城河」。