泰國喜劇愛情電影《我們的限時約定》19日正式在台上映，今（21日）片商釋出花絮中，男女主角被回到如果能來台灣旅遊，第一個必吃的台灣美食？「泰版朴敏英」Min選了源自台灣的珍珠奶茶，並與影帝阿南達解釋：「你不知道珍珠奶茶是台灣發明的嗎？去台灣一定要喝的！」阿南達則說：「我一定要先吃臭豆腐，超喜歡重口味的食物！」

2位也分享最喜歡的台灣影劇作品，Min秒回答「F4、杉菜」，她表示台灣經典偶像劇《流星花園》紅遍全亞洲，連她也為之瘋狂，還即興的哼唱了主題曲〈流星雨〉；阿南達最喜歡的則是李安導演的《飲食男女》，他說：「李安導演是我的偶像，而《飲食男女》更是我心目中最棒的電影作品！至今都會再三回味，真的很喜歡這一部經典作品。」

阿南達先前也貼心提醒觀眾，記得攜帶面紙觀賞《我們的限時約定》，電影溫馨感人的橋段相當催淚，而昨日上映後，已有影迷哭了好幾包面紙，表示看完後勁太強，非常感動。最後，2人大展親和力，1人1句台語向台灣觀眾告白，阿南達逗趣地說「某哩哇ㄟ系（沒你我會死）」，Min也比起愛心手勢說「哇尬意哩（我喜歡你）」。