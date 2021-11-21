隨著泰山高中21日晚間以64比56擊敗高苑工商，以預賽3戰全勝挺進12強複賽，12月22日在高雄中學體育館與高雄巨蛋兩地開打的HBL男生組複賽分組，也在賽後公開抽出結果，A組包含泰山、南山、松山、東山、錦和與治平；B組則有光復、能仁、東泰、高苑、強恕和宜中。
如此一來，代表A組除了同時擁有「四山」松山、泰山、東山與南山，去年HBL男生組冠軍賽對戰戲碼泰山與南山，也同時分在A組，讓A組儼然變成另類「死亡之組」，錦和與治平將在這四座山的包圍下，突圍闖進男生組8強的難度不小。
隨著泰山高中21日晚間以64比56擊敗高苑工商，以預賽3戰全勝挺進12強複賽，12月22日在高雄中學體育館與高雄巨蛋兩地開打的HBL男生組複賽分組，也在賽後公開抽出結果，A組包含泰山、南山、松山、東山、錦和與治平；B組則有光復、能仁、東泰、高苑、強恕和宜中。
如此一來，代表A組除了同時擁有「四山」松山、泰山、東山與南山，去年HBL男生組冠軍賽對戰戲碼泰山與南山，也同時分在A組，讓A組儼然變成另類「死亡之組」，錦和與治平將在這四座山的包圍下，突圍闖進男生組8強的難度不小。
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