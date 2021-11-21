福斯新聞(Fox News)引用大西洋月刊(The Atlantic)近期發布的報導，疫情造成美國醫療人員的疲累，有近五分之一的人決定離職，這又使得人員更為短缺，醫護更為辛苦。

根據美國勞工統計局的數據，自2020年2月以來，醫療系統大約有50萬人選擇離職。離職者表示工作過於辛苦，而手頭上的資源卻太少，心裡壓力太大。

一位重症監護護士發表自己的新書，記錄在疫情大流行的辛酸經歷，書中寫到「護理員在過去一年多的時間，與完全不名的對手作戰，我們裝備不足，更擔心自己是否會把致命的原帶回家。看著重症者離去，我們能做的卻極其有限，這更是無比煎熬。」

離開的原因是多方面的，有些醫療人員在照顧患者的過程中染病而無法繼續工作，康復者也遭受長期副作用困擾，有些人雖沒有染病，但勞累與壓力仍決定自行離職。

根據美國重症監護協會的數據， 離職潮還沒有結束，有31%的醫療保健人員也在考慮另尋職業，66%的急診和重症護理護理師已經考慮新的出路。

該報告還指出，早在疫情大流行開始之前，美國醫療人員就已經不堪重負，35%~54%的美國護理師和醫生感到筋疲力盡，被死亡、創傷和壓力所淹沒，而COVID -19大流行放大了這一切。

原本疫苗的出現，似乎帶來了結束疫情的希望，但Delta變種病毒旋即出現，加上疫苗接種率趨於平穩，口罩令過早結束，美國疫情又有升溫的情況，使醫院再次不堪重負。

有著18年經驗的急診室醫生莫莉‧菲爾普斯(Dr. Molly Phelps)表示：「如果醫院的待遇好一點，尊重多一點，那麼我或許可以再辛苦13年到退休。但是醫院管理者無視我們所經歷的一切，而且病患的挑剔又令人灰心。我覺得我已經完成了自己的使命。」