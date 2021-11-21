中信兄弟「大師兄」林智勝在本季例行賽最終戰，第7局敲出逆轉滿貫炮，率隊以6比4擊敗樂天桃猿，林智勝生涯289轟出爐，追平張泰山並列聯盟全壘打王，賽後得知自己紀錄被追上，張泰山感到十分欣慰且開心，「300轟是我對他的期許，他是有能力350轟。」

林智勝昨天先在延長賽第11局敲出再見全壘打，今天又轟出逆轉滿貫炮，連2天上演驚奇，在生涯第1477場轟出第289轟，比張泰山少了383場，只用5377個打數，以39歲之齡締造紀錄。

「追平剛剛好，我覺得紀錄是一個標竿、一個目標，要讓晚輩去挑戰，有人挑戰成功是件非常光榮的事情。」他認為，自己保有的紀錄被打破是好事，「像昨天的（陳）子豪，今天的智勝，如果都沒人突破，代表中職都沒有進步。」

林智勝近年來保送傷病困擾，直到今年最後一戰才打出本季第3轟，這些是張泰山都看在眼裡，「他的狀況就是近年台灣老將會遇到的情形，但他的經驗可以帶領小朋友，老將的價值是非常可貴的，無論他能否達成，他就是領頭羊。」

之前張泰山曾表示，希望林智勝能朝300轟目標前進，他說：「中華職棒如果有人能敲出300轟，我會很開心感到驕傲，我也一直跟智勝說，這是我給他的目標，我無法達成，由他幫我達成，其實我一直認為，他是有能力350轟。」

張泰山還透露，賽後他拿起手機一看，手機傳來滿滿的訊息，其中讓他最印象深刻的就是老婆傳來的訊息，「她說，你兒子高中不想去日本了，他想留在台灣把紀錄打回來，想把爸爸的紀錄打回來。」他苦笑說：「我不知道這是好還是不好，一個孩子夢想從小被感染，身在一個紀錄的家庭，他打球壓力一定很大，但他能為爸爸感到驕傲，這也是件很光榮的事。」

林智勝則感謝張泰山，樹立紀錄出來，讓後輩能有目標去追尋，他向張泰山喊話，「我是想要突破你，再讓人家來突破我，一棒接一棒。」

回想到去年又因腳傷開刀、復健，林智勝有滿滿感觸，「大家都知道我很討厭復健，在復健這段時間認識很多阿公、阿嬤，他們是我在La New時期的球迷，才知道我的球迷年紀都這麼大，我也想說在我還沒脫下球衣前，為他們再繼續努力。」