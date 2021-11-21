元宇宙題材夯，包括臉書（Meta）、輝達等大廠紛紛砸重金發展，不過也因為元宇宙的概念新穎，讓不少人質疑是否能實現願景，輝達執行長黃仁勳就表示，各大企業之所以蜂擁投入元宇宙，最重要的原因是這些技術，最終能減少現實世界數十億的成本。

綜合外媒報導，黃仁勳描繪元宇宙的想像，包括促進娛樂與商業領域的進步，而且有更實際的功能，企業可以透過元宇宙減少成本的浪費並提高營運效率，「透過模擬，企業投入少量資金購買這種智慧系統，未來可以減少數十億美元的成本。」

輝達是全球最大的人工智慧（AI）晶片製造商，他們期待透過GPU+CPU+DPU所打造的三晶片策略，建造發展元宇宙的最基本技術，並提升自身的企業競爭力。

所謂元宇宙概念則是，網際網路與虛擬實境（AR）的新未來，主要結合虛擬實境與網際網路技術，打造一個網路世界，用戶可以在上面以3D化身進行遊戲、社交與會議等各種活動，彷彿是一個全新的世界觀。

元宇宙的發展將為輝達營收帶來進補，富國銀行分析師Aaron Rakers表示，未來5年，元宇宙將為輝達帶來100億美元的市值上漲的機會，其中最主要的動力將來自於輝達積極推動的Omniverse平台。